L’importance de la certification des produits expliquée aux visiteurs du stand de l’OCC à la FIKIN

Kinshasa, 18 Août 2017 (ACP).- Le chef du stand de l’Office congolais de contrôle (OCC) à la Foire internationale de Kinshasa (FIKIN), Aimé Amiso Lombe, a fait savoir vendredi à l’ACP, lors d’une visite guidée, la nécessité de la certification des produits pour tout producteur des biens et services au bénéfice de la clientèle. «La certification de produits apporte la preuve indiscutable aux clients de la qualité, de la conformité et de la quantité du produit à fournir et répond aux normes de la caractéristique de sécurité reconnues universellement», a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle est un atout majeur au service des entreprises, des consommateurs et du législateur.

Après avoir donné les avantages de la certification de produits pour les pouvoirs publics, les consommateurs et les industriels ou les fabricants, M. Amiso a assuré qu’elle permet d’éviter aux industriels de mobiliser des ressources susceptibles d’engendrer des coûts de production excessifs, tout en assurant le rapport qualité-prix. ACP/Fng/JGD