L’importance de la sociologie comme discipline expliquée à Mbuji-Mayi

Mbujimayi, 31 mars 2017 (ACP).- Le professeur André Lubanza Mukendi de l’Université de Kinshasa, en visite à l’Université officielle de Mbuji-Mayi a, au cours d’une conférence-débat organisée mercredi dans la salle de réunions de l’hôtel Mukeba Kafuka de Diulu, expliqué l’importance de la sociologie en tant que discipline scientifique.

Il a indiqué devant la crème scientifique de Mbuji-Mayi, que cette discipline est un domaine complexe qui s’intéresse non seulement à la société traditionnelle dont les relations sont basées sur la parenté, mais elle se penche aussi et surtout sur la société moderne. Cette dernière contient en son sein plusieurs formes de relations sociales en raison d’organisations sociales notamment les partis politiques, les églises, écoles et milieux de travail, a renchéri l’orateur.

Le prof Lubanza a insisté sur le fait que ce domaine mérite une attention particulière par le fait que le monde connait aujourd’hui un exode en matière de la modernisation à cause de laquelle certaines tribus africaines abandonnent leurs cultures, en adoptant le comportement des occidentaux. Par conséquent, a-t-il dit, le cours de la sociologie devrait être repris dans toutes les facultés pour permettre aux étudiants de découvrir leurs milieux de vie et les relations qui y sont entretenues.

L’assistance était constituée essentiellement des professeurs, assistants, étudiants et autres personnalités de la ville, signale-t-on. ACP/FNG/Wet