L’impôt professionnel sur les rémunérations du personnel domestique fixé à 24 USD par mois

Kinshasa, 04 Oct. 2017 (ACP).- Le ministère des Finances, Yav Mulang, vient de fixer l’impôt professionnel sur les rémunérations (IPR) du personnel domestique à 24 USD et à 36 USD par mois pour un salarié relevant de micro-entreprises, indique l’arrêté ministériel du 12 août 2017 de ce ministère, parvenu mardi à l’ACP.

Selon cet arrêté, le taux de cet impôt est forfaitaire et est payé à l’équivalent en Francs congolais. Il est retenu à la source par l’employeur et reversé par quotités trimestrielles au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre, sur base d’une déclaration dont le modèle est défini par l’administration.

Le ministre des Finances souligne que cet arrêté ministériel s’applique à partir du 3ème trimestre de l’année en cours. ACP/BSG/Wet