LINAFOOT-2017 : Mazembe arrache la 22ème édition

(Par Robert Saleh Maulidi)

Kinshasa, 21 Juillet 2017 (ACP).- Le TP Mazembe a arraché, mercredi 19 juillet 2017 à Lubumbashi la 22ème édition de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), en dominant l’AS V. Club sur le score étriqué de 1-0, en match comptant pour la 14ème et dernière journée du play off de cette compétition aux allures d’une finale.

L’AS V. Club qui avait quitté Kinshasa le même jour, tôt le matin, par manque de places dans le vol de Lubumbashi, la veille, a payé apparemment le prix de la fatigue avec pour conséquence un manque de concentration.

Jean Florent Ibenge Ikwange, fier de n’avoir pas démérité, a félicité ses joueurs, tout en déplorant le calendrier très serré auquel ils ont été soumis avec 3 rencontres importantes en six jours, en allant d’une ville à une autre, en changeant les avions. Le vol du mercredi 19 juillet a été fatal parce que l’équipe a quitté la capitale le jour même du match. Florent Ibenge l’a fort regretté.

De son côté, Pamphile Mihayo du TP Mazembe a félicité lui aussi ses joueurs, son comité, ainsi que tous les supporters. Ce 11ème sacre, a-t-il dit, est le fruit des sacrifices de tout le monde. Ainsi, le TP Mazembe surclasse le DC Motema Pembe, bon deuxième avec 5 titres et V. Club troisième avec 3 titres.

C’est Daniel Adjei….

Mazembe a arraché son duel devant V. Club grâce à l’unique but de Daniel Adjei, à la 2ème minute, sur un centre de Djo Isama Mpeko. Le Ghanéen de 29 ans évolue chez Mazembe depuis 2013. Adjei a donné le sourire aux milliers de supporters des Corbeaux qui tenaient impérativement à une victoire sur V. Club.

Au match aller disputé au stade des Martyrs, V. Club avait aussi dominé à son tour Mazembe sur la même marque de 1-0, but de Tady Agiti Etekiama, à la 83ème minute sur penalty.

Par ailleurs, il faut dire qu’avant le match, les deux équipes étaient à égalité parfaite en terme de points, matches gagnés, perdus et matches nuls. La seule différence était au goal-différence : + 18 pour Mazembe et + 15 pour V. Club.

D’après l’article 224 des Règlements généraux et sportifs de la FECOFA (Fédération congolaise de football association), en cas d’égalité de points entre équipes, le classement se fait en tenant compte du nombre de défaites, ensuite du meilleur goal-différence, et si celui-ci n’est pas décisif, il est tenu compte du plus grand nombre de buts marqués ; au cas où le nombre de buts marqués ne départage pas ces équipes, le goal-average particulier, c’est-à-dire, le résultat du match joué entre les équipes concernées ; autrement dit les confrontations directes ; si à cette étape l’égalité persiste, un match de barrage avec une prolongation de 2 fois 15 minutes est organisé, avant d’en finir par les tirs au but, le cas échéant.

Mazembe et V.Club n’en sont pas arrives là. Le championnat a donc pris fin avec la victoire des Corbeaux lushois. Ainsi, les deux «finalistes» représenteront la RDC dans la 22ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football), en 2018.

Le DC Motema Pembe, troisième du play off du 22ème championnat national, participera à la 15ème Coupe de la Confédération en compagnie de l’AS Maniema Union, vainqueur de la 53ème Coupe du Congo de football, le samedi 15 juillet à Kindu.

Ci-après le palmarès du championnat de la LINAFOOT : 1998 DC Motema Pembe, 1999 DC Motema Pembe, 2000 TP Mazembe ; 2001 TP Mazembe ; 2002 Saint Eloi Lupopo ; 2003 AS V. Club ; 2004 DC Motema Pembe ; 2005 DC Motema Pembe ; 2006 TP Mazembe ; 2007 TP Mazembe ; 2008 DC Motema Pembe ; 2009 TP Mazembe ; 2010 AS V. Club ; 2011 TP Mazembe ; 2012 TP Mazembe ; 2013 TP Mazembe ; 2014 TP Mazembe ; 2015 AS V. Club ; 2016 TP Mazembe, 2017 TP Mazembe. ACP/Mat/JGD