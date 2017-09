L’incubateur pilote de cuir est une réponse à l’employabilité des jeunes, selon le ministre des PME

Kinshasa, 16 Septembre 2017 (ACP).- Le ministre en charge de Petites et moyennes entreprises (PME), Bienvenu Liyota Ndjoli, a indique samedi à la clôture de la session de formation des formateurs de l’incubateur cuir organisée à Kinshasa par le COMESA, que l’incubateur pilote de cuir est une réponse à l’employabilité qui est un de multiples défis à relever par son ministère.

M.Liyota a fait savoir que cette formation qui a porté sur le mode de fonctionnement et de gestion d’un incubateur de Petites et moyennes entreprises, est une étape franchie dans la dynamique du processus de mise en œuvre et de l’opérationnalisation de cet incubateur.

Il a relevé que la mise en œuvre du projet d’implantation des incubateurs en général et celui de cuir en particulier demeure son cheval de bataille dont l’ambition légitime est de disséminer les incubateurs d’entreprises à travers toute la République.

Le ministre des PME, a, à cet effet, appelé les agents formés à s’approprier la technique et prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe d’encadrer correctement les petites et moyennes entreprises de la filière cuir, en les aidants à acquérir les compétences à la fois techniques et managériales pour exercer avec professionnalisme leur métier d’artisan du cuir.

Il leur a rassuré que les thématiques abordées au cours de cette formation de six jours leur permettra d’être performant dans l’exécution de leurs tâches.

M. Liyota a, en outre demandé aux agents bénéficiaires de la formation de faire fonctionner ce projet sur lequel reposent l’espoir et l’avenir de milliers de jeunes congolais, aujourd’hui sans emploi, mais demain seront des chefs d’entreprises prospères et compétitives. ACP/FNG/BSG/Kgd