L’indépendance et  la compétence de la femme africaine au centre d’une conférence à l’UNIKIN

Kinshasa, 26 mars 2017 (ACP).- La coordination estudiantine de l’Université de Kinshasa(UNIKIN), a organisé samedi dans la salle des promotions Mgr Luc Gillon, une conférence sur « indépendance et compétence de la femme africaine au service du développement durable de son pays », pour commémorer la Journée internationale de la femme.

Cinq interventions détaillant les valeurs qu’incarnent les femmes ont marqué cette conférence.

L’administrateur du budget de l’Université de Kinshasa(UNIKIN), Christine Basosila Paoni, a dans son intervention, évoqué les différentes conventions sur le plan international et des lois sur le plan national qui consacrent une place de choix au combat de la femme et de la parité. Elle a souligné la nécessité de les capitaliser pour concrétiser les ambitions et l’émergence de la femme. Pour elle, le mois de mars doit être un temps pour faire une évaluation et un bilan des actions menées dans ce combat.

La commissaire divisionnaire adjoint, Odette Kamon Mukaz, directrice chargée de la logistique au commissariat général de la Police nationale congolaise(PNC), a partagé avec l’assistance son expérience dans ce corps de la police, soulignant l’ouverture de ce métier à d’autres filles dont les conditions d’intégration sont facilitées notamment par la formation.

« je suis femme, je suis capable », « la vraie nature du combat de la femme », sont des thèmes qui ont été également abordés au cours de cette rencontre.

Le coordonateur des étudiants de l’UNIKIN, Didier Kalema Ngongo, a salué la qualité des interventions qui seront prises en compte dans le cadre de la promotion de l’étudiante en particulier, et de la femme en général.ACP/FNG/Wet