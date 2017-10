L’industrie semencière de la RDC affectée par 185 cas de fausses semences

Kinshasa, 06 oct. 2017 (ACP).- Les producteurs des semences de la RDC ont signalé environ 185 cas de fausses semences, qui affectent l’industrie semencière, indique un rapport sur la situation de cette industrie en République démocratique du Congo, présenté jeudi à Kinshasa par le programme Elan appuyé par la coopération britannique DFID et Tasai.

Selon ce rapport, le nombre de fausses semences est significativement plus élevé que celui rapporté par d’autres pays africains, notamment l’Ethiopie (11), le Malawi (20), la Tanzanie (18), la Zambie (22), le Zimbabwe (52).

Cette étude, souligne la source, a mis l’accent sur quatre cultures céréalières importantes pour la sécurité alimentaire en RDC à savoir: le riz, le maïs, les haricots et le soya dans 12 provinces sur le 26 que compte le pays. Dans ces provinces existe un développement notable dans le secteur des semences, précise le rapport.

Ainsi, entre 2014 et 2016, un total de 20 variétés des 4 cultures ciblées ont été sortie. Parmi ces variétés agricoles, six portaient sur le maïs, quatre variétés sur riz et dix variétés sur le haricot. Aucune variété de Soya n’a été sortie au cours de cette période, souligne la source.

Selon cette source, en 2016 existaient 161 concessionnaires agricoles dont 42 centres agro-industriels servent de grossiste pour approvisionner de petits agro-concessionnaires et 117 de petits agro-distributeurs ruraux. Cette situation se traduit par un ratio d’un agro-distributeur pour 43.882 ménages en RDC qui relève que ce nombre des agro-industriels et de petits agro-concessionnaires conduit à une situation où la plupart des agriculteurs ont un accès très limité aux semences ou même aux agro- marchands.

La source indique que les pays interrogés par Tasai ont plus des concessions agricoles et un ratio plus élevé des concessionnaires dont 1.221 manages au Kenya, 1.320 ménages au Malawi, ou encore 2.900 ménages au Tanzanie.

La RDC en retard de la mise en place de l’industrie semencière

Le même rapport souligne que la RDC a pris du retard dans la mise en place de l’industrie semencière contrairement à d’autres pays voisins alors qu’elle dispose beaucoup des potentialités agricoles.

A cet effet, le programme Elan a commencé avec les 4 produits et va travailler aussi avec les acteurs étatiques pour obtenir la loi sur les semences. « On ne peut pas parler de développement lorsqu’une personne plante 1 kilogramme des semences pour récolter plusieurs kilos. Ainsi, pour y parvenir, il faut mettre à la disposition des paysans et d’autres agriculteurs des semences la bonne qualité des semences ou des semences améliorées » le programme Elan.

La source laisse entendre que l’Elan RDC a financé et soutenu Tsai, en menant des recherches en RDC pour atteindre un objectif commun, celui de soutenir le gouvernement congolais et d’autres acteurs clés de l’industrie semencière. Ce soutien a pour but de créer et de maintenir un environnement propice qui accélère le développement d’un secteur privé dynamique en vue d’améliorer les moyens de subsistance des millions de petits agriculteurs congolais.

Elan RDC vise, en outre, d’augmenter les revenus de plus d’un million d’hommes et des femmes à faible revenu en RDC d’ici 2020, informe-t-on. ACP/Fng/Mat/Wet