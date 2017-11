L’inflation de la semaine du 06 au 11 novembre située à 0,868 % au niveau national

Kinshasa, 11 Nov. 2017 (ACP).- L’inflation de la semaine du 06 au 11 Novembre 2017 s’est à 0,868% au niveau national et 0,669% à Kinshasa, indique la mercuriale de l’Institut national de la statistique dans un communiqué parvenu samedi à l’ACP.

Selon ce communiqué, en cumul, l’inflation a atteint 46,090% au niveau national et 40,404% à Kinshasa. En annualisée, elle se situe à 54,963% au niveau national et 48,015% à Kinshasa. En glissement annuel, l’inflation est de 54,089% au niveau national et 48,585% à Kinshasa.

La source précise que de la semaine sous examen est consécutive principalement à la hausse des prix des services de transport, des céréales, des poissons, du sucre, des services de restauration et d’hébergement et des produits d’entretien courant des maisons.

Par ailleurs, le taux de change est resté stable pendant plus de deux mois sur le marché parallèle. Il oscille entre 1.580 FC et 1.585 FC, pendant que les prix des biens et des services se maintiennent au taux de change de la période où la monnaie locale avait perdu quelques points par rapport aux monnaies étrangères. ACP/BSG/Kgd