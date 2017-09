L’inflation hebdomadaire du 11 aux 16 septembre 2017 située à 0,489 % au niveau national, selon INS

Kinshasa, 16 Sept 2017 (ACP).- L’inflation hebdomadaire du 11 au 16 Septembre 2017 s’est située à 0,489% au niveau national et à 0,454% à Kinshasa, indique un document de l’Institut national de la statistique (INS), dans un communiqué parvenu samedi à l’ACP.

Selon ce communiqué, en cumul l’inflation a atteint 35,244% au niveau national et 34,682% à Kinshasa. En annualisée, elle se situe à 52,853% au niveau national et 51,961% à Kinshasa. En glissement annuel, l’inflation est de 46,280% au niveau national et 46,519% à Kinshasa.

La source précise que cette situation a entrainé la hausse des prix des poissons frais, des viandes, des pains et céréales, des matériaux de construction, des services de communication, des services de restauration et hôtel.

Il s'agit également de la hausse des prix des meubles, des articles de ménage et entretien courant de la maison, des articles et services des soins corporels, des quelques vêtements et des frais scolaires.