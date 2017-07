L’inflation hebdomadaire fixée à 1,601 % au niveau national et 1 ,619% à Kinshasa

Kinshasa, 29 Juillet 2017 (ACP).- L’inflation hebdomadaire du 24 au 29 Juillet 2017 a été de 1,601% au niveau national et 1,619% à Kinshasa, a indiqué l’Institut national des statistiques dans un document parvenu samedi à l’ACP.

En cumul, l’inflation a atteint 30,524% au niveau national et 31,027% à Kinshasa. L’inflation annualisée s’est située à 58,682% au niveau national et 59,745% à Kinshasa, précise la même source. En glissement annuel, l’inflation a été de 42,787% au niveau national et 44,140% à Kinshasa. A fin Juillet 2017, l’inflation est estimée à 8,079% au niveau national et à 8,804% à Kinshasa

Cette inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix des pains, céréales, les laits, les fromages, des huiles importés, des boissons alcoolisées ainsi que des tabacs. Des sucrés, des viandes et poissons sont aussi concernés par l’inflation. Il en est de même pour les produits pharmaceutiques, les examens médicaux et des services médicaux.

Le document prend également en compte des meubles et articles d’ameublement, des produits de soins corporels, des services d’hébergement et de restauration ainsi que des matériaux de construction, des pièces de rechange et accessoires des véhicules, des appareils électroménagers, des services de transport, des fournitures scolaires et des bureaux, des produits et services d’entretien courant des ménages. ACP/YWM/JGD