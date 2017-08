L’inflation hebdomadaire au niveau national fixé à 0,309%

Kinshasa, 19 Août 2017 (ACP).- L’inflation hebdomadaire du 14 au 19 août 2017 est de 0,309% au niveau national et de 0,175% à Kinshasa, indique un document de l’Institut national des statistiques (INS) remis samedi à l’ACP.

Le cumul de l’inflation, indique le même document, a atteint 32,342% au niveau national et 32,293% à Kinshasa. L’inflation annualisée se situe à 55,512% au niveau national et 55,423% à Kinshasa.

En glissement annuel, elle est de 44,175% au niveau national et 45,013% à Kinshasa. L’inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix du riz local, du sucre, du pain, de la farine de maïs à Kananga et à Goma, du lait, de fromage et des œufs, des chenilles, des poissons frais, des céréales pour bébé, des services de transport et de communication ainsi que des quelques articles de ménage. ACP/FNG/BSG/Wet