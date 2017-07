L’inflation hebdomadaire observée à 1,554% au niveau national

Kinshasa, 1èr juillet 2017 (ACP).- L’augmentation de prix des produits de consommation courante observée la semaine dernière soit du 26 juin au 1er juillet 2017, s’est située à 1,554% au niveau national et 1,574% au niveau de la capitale, indique l’Institut National de la Statistique dans un communiqué remis le week-end à l’ACP.

Selon le même communiqué, l’inflation cumulée est de 20,766% au niveau national et au niveau de Kinshasa 20,425%. L’inflation annualisée se situe à 45,854% au niveau national et 45,021% au niveau de la capitale (Kinshasa). Elle est de 32,859% en glissement annuelle au niveau national et 33,204% au niveau de la capitale.

Cependant, l’inflation en fin juin, est de 7,399% au niveau national contre 0,486% en fin juin 2016 et de 7,896% à Kinshasa contre 0,502% en fin juin 2017. Le niveau de l’inflation de la semaine dernière est consécutif à la dépréciation du franc congolais sur le marché de change occasionnant la hausse de prix.

Le niveau de l’inflation n’a pas épargné le loyer, les meubles, les articles de ménage et entretien courant de la maison, les matériaux de construction, des pièces de rechange pour véhicule et des services des mécaniciens, les produits pharmaceutiques, les examens et services médicaux, des services d’hébergement et de restauration, des services de transport, des vêtements et chaussures, des céréales, les huiles importées, les poissons surgelés et salés, le lait et produits laitiers, les boissons alcoolisées importées, des viandes, des fournitures scolaires et de bureau, des biens et services pour entretien courant de ménage et les ustensiles de cuisine. ACP/Kayu/May