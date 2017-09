L’inflation  hebdomadaire pour la période allant de 28 aout au 02 septembre 2017 se situe à 0,896 %

Kinshasa, 02 Sept. 2017 (ACP).- L’inflation hebdomadaire pour la période allant du 28 Août au 02 Septembre 2017 se situe à 0,896% au niveau national et à 0,522% dans la ville de Kinshasa, indique un communiqué de l’Institut national de la statistique parvenu samedi à l’Agence congolaise de presse.

En termes de cumul, l’inflation a atteint 34,131% au niveau national et 33,644% dans la ville de Kinshasa. L’inflation annualisée se situe à 54,693% au niveau national et 53,860% à Kinshasa.

En glissement annuel, l’inflation est de 45,617% au niveau national et de 45,979% à Kinshasa.

L’inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix des céréales (Principalement le maïs dans les Kasaï et le Kivu), des viandes, des poissions et des fruits de mer, des services médicaux, des fournitures scolaires et des tarifs de loyer, des transports et communication, des services d’hébergement et de restauration, des quelques vêtements, des produits d’entretien courant, et de ménage etc.… ACP/Fng/Yhm/May