L’Inspecteur du Travail appelé à se placer au-dessus de tout soupçon

Kinshasa 06 Janv. 2016 (ACP).- Le ministre d’Etat en charge du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Lambert Matuku Memas a insisté sur la crédibilité de l’Inspecteur du Travail dont le comportement et la prestation doivent le placer au dessus de tout soupçon.

Le ministre qui est intervenu vendredi au bâtiment du Gouvernement dans le cadre de la campagne qu’il a lancée sur la sensibilisation à l’éthique professionnelle en faveur du corps de l’Inspection générale du Travail a rappelé que l’Inspecteur du travail est tenu à une obligation de confidentialité, en ce qui concerne la source de toute plainte et tout secret professionnel lui exposé lors d’une visite.

Pour lui, l’inspecteur est un des éléments les plus stratégiques dans la lutte contre les enfreintes des lois et règles parce qu’en sa qualité d’OPJ à compétence restreinte, il peut notamment pénétrer librement dans tout lieu de travail assujetti au contrôle de l’Inspection et faire exécuter les dispositions applicables en cas de violation des lois.ACP/Mat/Kgd