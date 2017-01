L’INSS S’inscrit dans la droite ligne d’une sécurité sociale de proximité

Lubumbashi, 29 Janv.2017 (ACP).-L’Institut National de Sécurité Sociale, (INSS) s’est inscrit sur le plan administratif dans la droite ligne d’une sécurité sociale de proximité au sein de laquelle il siège en qualité de membre du bureau représentant l’Afrique centrale, a indiqué dimanche à Lubumbashi, la directrice générale de cet établissement public à caractère technique et sociale, Agnès Mwad Nawej

l’INSS, a-t-elle ajouté, a créé plus de vingt centres de gestion supplémentaires dont quatorze à Kinshasa et les autres à Kalima, Aru, Fizi, Masisi, Sandoa, Dilolo et Lubumbashi.

Mme Mwad Nawej a souligné que l’objectif poursuivi par la création de ces nouveaux centres est non seulement de permettre à l’INSS de pénétrer le secteur informel en vue de promouvoir la sécurité sociale à travers l’extension de la couverture sociale aux personnes non encore couvertes, mais aussi de rapprocher les services de l’INSS des pensionnés. Le DG de l’INSS a rappelé les réalisations de quelques œuvres telles que la construction en cours du centre orthopédique moderne à Lubumbashi en partenariat avec une firme allemande « OTTOBOCK » spécialiste dans la fabrication des prothèses, la rénovation et l’extension de l’hôtel à 4 étoiles « Congo Palace de Kisangani »dont l’ouverture est imminente. ACP/Kayu/KGD