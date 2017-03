L’Institut français de Kinshasa présente un programme d’activités dédiées à la femme

Kinshasa, 03 mars 2017 (ACP).- L’Institut français de Kinshasa (IFK) a présenté vendredi, au cours d’une conférence de presse, le programme de ses activités culturelles pour la période de mars à avril 2017, ayant pour fil conducteur la femme et la Francophonie.

Ce programme comprend notamment des concerts, des pièces de théâtre, des expositions, des films documentaires, de la musique, a indiqué Samuel Pasquier, directeur délégué de l’IFK.

Pour le mois de mars, la programmation culturelle sera marquée par un concert livré par Aicha Débruit, la présentation de l’album « N’ZA » du chanteur Jocelyn Balu et le groupe « Les Aigles de la révolte », l’adaptation du roman de Victor Hugo « L’homme qui rit » par la « Compagnie chaos vaincu » de la France, la projection du film « Debout Kinshasa » de Sébastien maitre, la prestation dans la salle de promotion de l’Université pédagogique nationale (UPN) du groupe « Kinphonik », pour clôturer le mois avec le film « Transes infernales » qui étale une tragédie poignante sur les violences et les discriminations faites aux femmes.

Par ailleurs, en commémoration d’une année de la disparition du roi de la sape Papa Wemba, l’IFK accueillera du 04 au 29 avril l’exposition photo watt’sape, un festival international de la danse dénommée Me Ya Be (vous et moi).

La première édition du festival d’improvisation théâtrale organisée par la Ligue d’improvisation de Kinshasa (LIK) marquera la clôture des activités culturelles du mois d’avril 2017. ACP/Fng/May