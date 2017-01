L’international congolais Firmin Mubele signe au Stade Rennais

Kinshasa, 31 janv. 2017 (ACP).- L’international congolais Firmin Mubele Ndombe a signé lundi au Stade Rennais (Ligue 1 française) jusqu’en 2020, rapportent les médias internationaux.

Le club rouge et noir français, convaincu par la belle CAN (Coupe d’Afrique des nations) 2017 du Congolais de 22 ans et déjà sur ses traces trois mois avant, bénéficiera des services de l’ancien joueur de l’AS V. Club jusqu’en 2020. Le nouveau sociétaire du Stade Rennais, élu meilleur joueur local africain en 2014, Mubele avait atteint la finale de la Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football) avec l’AS Vita Club de Kinshasa.

Il portera le maillot rouge et noir après un an et demi passé à Al Ahli, au Qatar.ACP/Mat/May