Les Lions de l’Atlas sans Younes Belhanda face aux Léopards de la RDC à la CAN-Gabon 2017

Kinshasa, 26 Déc. 2016 (ACP).- Les Lions de l’Atlas du Maroc livreront leur premier match du tournoi final de la 31ème Coupe d’Afrique des nations de football contre les Léopards de la RDC, sans leur milieu de terrain Younes Belhanda, en match du groupe C, le lundi 16 janvier 2017 à Oyem, au Gabon.

L’un des fers de lance de la sélection marocaine a déclaré forfait pour la CAN à la suite d’une blessure contractée en Ligue 1 française. Pourtant le sélectionneur l’avait préféré à Hakim Zayech d’Ajax d’Amsterdam. Ce dernier qui, selon Hervé Renard, est du genre qui n’accepte pas de rester sur le banc de touche, ou Omar Kadouri de Naples (Italie), pourrait le suppléer dans l’entrejeu.

Le site de la CAF (Confédération africaine de football) qui livre l’information, relève que sept joueurs seulement sur les 26 ont déjà participé à une CAN. La sélection reste dominée par les joueurs évoluant à l’étranger, trois seulement étant issus du championnat national : Amine Attouchi, Ismail Haddad (WAC), et Mohamed Nahiri (FUS).

Cette liste élargie sera réduite à 23 joueurs pour le voyage à Oyem où se dérouleront les matches du groupe C. L’annonce en sera faite à la fin du regroupement de dix jours prévu aux Emirats Arabes Unis, lieu choisi pour la concentration des Lions de l’Atlas. Ceux-ci auront comme sparring-partners l’Iran, la Finlande.

Pour cafonline.com, Hervé Renard a argumenté en invoquant les «excellentes conditions, le calme et des infrastructures au top». Pour ce qui est de matches amicaux, le coach s’est expliqué : «Si j’ai choisi des équipes hors zone Afrique c’est parce que les équipes africaines qui se retrouveront comme nous aux EAU pourraient être nos adversaires potentiels pendant la CAN. Il ne faut pas donner plus d’indications à nos adversaires».

Ci-après la liste des 26 présélectionnés marocains :

Gardiens : Munir Mohand Mohamedi (Numancia/Espagne), Yassine Bounou (Girona/Espagne), Yassine El Kharroubi (Lokomotiv Plovdiv/Bulgarie) ;