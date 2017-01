La liqueur Zénith Whisky Banane interdite de commercialisation et de consommation au Nord-Kivu.

Goma, 20 Janv. 2017 (ACP).- Le gouverneur de la province du Nord-Kivu, Julien Paluku Kahongya vient d’interdire, dans une correspondance dont une copie est parvenue jeudi à l’ACP, la commercialisation et la consommation de la liqueur Zénith Whisky Banane sur toute l’étendue de sa juridiction.

La décision de l’Autorité provinciale est motivée par les résultats de l’analyse chimique et microbienne effectuée par le laboratoire de l’Office congolais de contrôle (OCC). La densité non satisfaisante sur la norme OAOC9.011-1985(Rev-1975), la teneur du sucre non recommandée selon les BPF, l’emballage non conforme suivant la norme CODEXTAN1-1985(Rev.1-1985) et les dates de production et d’expiration non renseignées suivant la norme CODEXSTAN1-1985 (Rev.1-1975) ; constituent les motifs principaux de la décision dont la finalité est de sauvegarder les vies humaines. ACP/Kayu/Wet