L’Irak promet de reprendre le contrôle  total de Mossoul à l’EI très bientôt

Kinshasa, 30 juin 2017 (ACP).- L’Irak proclamera dans les prochains jours sa victoire face au groupe Etat islamique (EI) à Mossoul, a annoncé vendredi un commandant irakien cité par l’AFP, au moment où l’organisation jihadiste est également sous pression accrue en Syrie voisine.

Trois ans après s’être emparés de vastes régions dans ces deux pays meurtris par des conflits, les jihadistes sont pris aujourd’hui en étau dans leurs principaux fiefs de Mossoul en Irak, et de Raqa en Syrie, et leur « califat » est désormais en lambeaux.

Avec l’aide cruciale de la coalition internationale antijihadistes dirigée par les Etats-Unis, les forces irakiennes ont lancé en octobre 2016 l’offensive pour reprendre Mossoul, dernier grand fief urbain de l’EI en Irak et deuxième ville du pays.

Soutenue par la même coalition, une force arabo-kurde syrienne a lancé en novembre 2016 une offensive pour chasser l’EI de Raqa, capitale de facto des jihadistes en Syrie, pays ravagé depuis 2011 par une guerre complexe aux multiples acteurs.

« Dans les prochains jours, nous annoncerons la victoire finale sur Daech », a dit le général Abdel Ghani al-Assadi à Mossoul, en utilisant un acronyme en arabe de l’EI. Il a estimé qu’entre 200 à 300 combattants de l’EI, en majorité des étrangers, se trouvaient encore dans la vieille ville de Mossoul, dernier carré de la cité où ils ont été acculés.

Jeudi, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a estimé que le « califat » proclamé par l’EI en juin 2014 sur les territoires conquis en Syrie et en Irak, touchait à sa fin. « Nous assistons à la fin du faux Etat de Daech », a-t-il souligné.

L’ONU s’est en outre inquiétée des menaces croissantes, notamment d’évictions forcées, contre des civils à Mossoul soupçonnés de liens avec l’EI. Elle a appelé le gouvernement irakien à agir pour mettre fin à de telles évictions ou à tout type de punition collective.

Les jihadistes sont désormais encerclés dans cette ville du nord syrien, où près de 100.000 civils sont « pris au piège » selon l’ONU. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), les FDS, sous le couvert de l’aviation de la coalition, continuaient vendredi de livrer des combats acharnés aux jihadistes à Raqa.

La montée en puissance de l’EI en 2014 avait été permise par la guerre dévastatrice en Syrie qui a fait plus de 320.000 morts depuis mars 2011, et par l’instabilité politique et sécuritaire en Irak. ACP/Mat/Wet