L’Iran disposé à participer au développement de la RDC

Kinshasa, 14 Fév. 2017 (ACP).- L’ambassadeur de la République islamique d’Iran à Kinshasa, Jahanbakhsh Hassanzadeh, a réaffirmé la volonté de son pays de participer au développement de la RDC, sujet qui demeure, selon lui, l’un des objectifs des relations bilatérales entre les deux pays. «La République islamique est disposée à mettre son expérience et ses capacités techniques à la disposition de la RDC», a-t-il déclaré à l’occasion de la célébration du 38ème anniversaire de la révolution islamique en Iran.

M. Jahanbakhsh Hassanzadeh a précisé que les domaines visés sont notamment l’industrie, l’agriculture et d’autres domaines d’intérêt, soulignant qu’il encourageait également le secteur privé à investir et à réaliser des projets en RDC, afin de jouer un rôle actif dans le programme de reconstruction et de modernisation de la République Démocratique du Congo.

Le diplomate iranien, qui a souhaité «paix, progrès et développement» pour la RDC, a ,en outre, affirmé avoir apprécié le choix, par les différentes parties congolaises, du dialogue comme mode de résolution des différends, tout en formant l’espoir que tous les acteurs politiques congolais mèneront cet élan jusqu’à la solution finale.

Réalisations de la révolution

M. Hassanzadeh a présenté à cette occasion les efforts fournis par la République islamique d’Iran depuis la révolution, pour devenir aujourd’hui un pays stable et sécurisé dans une région du Moyen-Orient tendue, ainsi que les progrès accomplis dans les domaines de la science, de la technologie, de la défense, de l’aérospatiale, de la nanotechnologie, de l’énergie nucléaire, ainsi que de l’économie et de l’agriculture.

Il a également donné la philosophie de la politique étrangère de son pays, fondée sur «l’amitié et une coopération basée sur le respect mutuel dans une interaction constructive et une orientation modérée, ainsi que sur l’effort de résolution des différends par le dialogue», avant de réaffirmer la volonté politique de l’Iran de réaliser «un monde libéré de toute violence et de l’extrémisme».

Le diplomate iranien a déploré l’instrumentalisation de son pays en matière de droits de l’homme par certains pays qui, pourtant, ne s’offusquent pas de garder silence et d’ignorer les crimes commis contre les peuples opprimés du Moyen Orient et d’ailleurs.ACP/Fng/Fmb