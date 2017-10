L’ISAM impliqué dans la formation des professionnels en habillement pour la réduction de la pauvreté en RDC

Kinshasa, 17 Oct. 2017 (ACP).- La formation des professionnels et des formateurs dans l’habillement est le domaine dans lequel l’Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa (ISAM/KIN) est impliqué au quotidien pour la réduction de la pauvreté en RDC, a rapporté mardi le directeur général de cet institut, Mme Louise Kasali Kabwe lors de la célébration de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté organisée par l’ISAM et le Programme des nations unies pour le développement (PNUD).

Les enseignements dispensés à l’ISAM, a dit le directeur général, ont l’avantage de mettre sur le marché non pas de quémandeurs d’emplois mais bien des créateurs d’emplois. Elle a salué le PNUD pour avoir voulu associer et choisi son institution pour célébrer cette Journée internationale car, en tant qu’institution de formation, l’ISAM est composé à 90% de femmes. «Sachant l’importance de l’implication de la femme dans le développement des pays africains en général et de la RDC en particulier, nous avons toujours estimé nécessaire de mettre l’accent sur la qualité des enseignements dispensés», a-t-elle dit.

2250 étudiants inscrits en premier graduat

L’ISAM/KIN a inscrit 2250 étudiants pour les classes de premier graduat en modélisme et coupe et couture pour l’année académique 2017-2018 a en outre confié Mme Louise Kasali Kabwe. Elle a vanté la qualité des ateliers de formation en entrepreneuriat et en utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) qui impactent la vie des étudiants et des étudiantes.

Elle a évoqué la problématique de l’élargissement de l’infrastructure pour répondre à la demande toujours croissante de la population à aborder ces études des arts et métiers. Depuis deux ans, a-t- elle indiqué, l’ISAM a entrepris la construction, avec les moyens de bord, d’un bâtiment de deux niveaux et six auditoires qui requiert des moyens financiers pour son achèvement avant d’inviter les partenaires à concourir à ce projet.

L’ISAM forme depuis plus de 50 ans des formateurs en technique de coupe et couture, modélistes, stylistes, créateurs de la mode, designers textiles, marketeurs et managers de la mode, rappelle-t-on.

Plus de 150 jeunes en formation en entrepreneuriat

Par ailleurs, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l’Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa (ISAM/KIN) ont lancé mardi lors de la célébration, au sein de cet établissement d’enseignement supérieur, de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, une formation de plus de 150 jeunes en entrepreneuriat et en innovation.

Selon le directeur général de l’ISAM/KIN, Mme Kasali Kabwe, cette formation qui va, du 18 au 20 octobre 2017, devra renforcer l’esprit créatif des étudiantes et étudiants congolais pour réduire la pauvreté par la création d’emplois, des entreprises et des coopératives. «Cette formation doit réveiller l’attention des étudiants à être des véritables entrepreneurs surtout l’habillement pourrait couvrir 60% des besoins», a-t-elle indiqué.

Les jeunes qui présenteront des projets talentueux vont participer à un concours à l’issue duquel quatre étudiants seront primés au cours d’une cérémonie qui sera organisée en décembre 2017, à Kinshasa. ACP/Mat/JGD