L’ISTA pour la formation des ingénieurs de qualité à utiliser dans le développement

Kinshasa, 16 Mars 2017(ACP).- Le directeur général de l’Institut supérieur des techniques appliquées de Kinshasa (ISTA/KIN),le Pr Alexandre Mbandi , a réaffirmé jeudi l’engagement du comité de gestion à renforcer la formation des ingénieurs de qualité devant être pris en compte dans le développement du pays lors de la matinée scientifique organisée par le Réseau de femmes de l’Enseignement supérieur et universitaire(REFESU).

Il a indiqué que l’ISTA a déjà formé plusieurs ingénieurs présents en RDC et dans plusieurs pays d’Afrique dans les domaines de l’électricité et de l’électricité industrielle, d’aviation civile, de mécanique générale et de mécanique de production, de maintenance de matériel médical, de l’électronique, des réseaux informatiques et autres.

Le genre a-t-il dit, est visible à l’ISTA disposant d’un personnel masculin et féminin, évoquant la créativité d’un « robot intelligent » qui est une œuvre d’une ancienne étudiante de l’ISTA.L’ISTA, a-t-il dit, est appelé à relever de défi d’augmenter le nombre des ingénieurs- femmes.

L’administrateur du budget de l’ISTA, Mme Eugénie Mandlo, a pour sa part, souligné un travail de synergie à faire entre le comité de gestion et le REFESU pour la sensibilisation des femmes à aborder ce métier d’ingénieur .Elle a réitéré la nécessité de travailler pour le développement de cette institution importante pour le pays la création remonte en 1971. ACP/Kayu/May