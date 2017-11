L’ITB Kokolo transporte plus 1.500 tonnes des marchandises à destination de Kisangani

Kinshasa, 11 Nov. 2017 (ACP).- Le bateau ITB Kokolo (Intergrited Tow Baot) de la Société commerciale des transports et des ports (SCTP) a quitté vendredi Kinshasa à 19 heures 30, en destination de la ville de Kisangani dans la province de la Tshopo, transportant 1500 tonnes de ciments gris et diverses marchandises ainsi qu’une centaine de passagers.

Arrimant pour ce voyage sept barges contrairement aux convois précédant dont quatre pour cargos et trois pour passagers, ce convoi marque la reprise effective, après une année d’interruption de trafic, soit de 2015-2016.

Le directeur général de la SCTP, Daniel Mukoko Samba, qui a assisté au départ de ce bateau a déclaré à la presse que c’est pour la première fois que l’ITB Kokolo voyage avec un tel tonnage. Il a laissé entendre que la société a mis en place des stratégies pour pallier au déficit des recettes enregistrées et décriées autre fois. M. Mukoko a révélé qu’un compromis a été trouvé entre les industriels producteurs des ciments gris et la SCTP pour acheminer les ciments à Mbandaka, dans la province de l’Equateur et à Kisangani, dans la province de la Tshopo. Tous ces accords, a dit M. Mukoko, visent à rentabiliser le bateau ITB Kokolo.

Il a affirmé avoir initié un programme de réhabilitation des unités fluviales et de construction des barges, en vue de rendre toutes les unités flottantes rentables pour l’entreprise. Le comité de gestion entend avoir au moins plus de dix navires opérationnels sur le fleuve, a dit le directeur général, qui souligne que la SCTP compte réhabiliter de petits navires destinés à naviguer sur les confluents et les affluents, en vue de récolter toutes les marchandises qui trainent encore dans les coins reculés des provinces pour les acheminer vers les grandes villes.

Dans un premier temps, les unités Lukamba, Ipamu, Lubero, immobilisés suite à de petites pannes sont visées dans le cadre de ce programme. En outre, M. Mukoko a indiqué que la SCTP s’emploie dans un avenir proche, à organiser le premier convoi Gungu. Toutes ces stratégies sont peaufinées pour permettre à la SCTP de jouer son rôle d’antan, celui de poumon de la relance de l’économie du pays, a ajouté le directeur général Mukoko Samba.

L’ITB Kokolo a été remis à flot après sa réhabilitation en février 2015. Et compte une capacité de 422 passagers, son tonnage est de près 1500 tonnes qui correspondent à 53 camions remorques de 30 tonnes et 4 rames de train avec 40 wagons. La régularité de l’ITB Kokolo sur le fleuve aura une influence positive sur les prix des denrées de première nécessité dans les marchés de Kinshasa. ACP/BSG/Kgd