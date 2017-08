Kinshasa, 17 Août 2017 (ACP).- Le Conseil scientifique national, un organe technique du Ministère de la Recherche scientifique et technologie, vient de publier un ouvrage intitulé « Profils de chercheurs congolais des Centres et Instituts de recherche », a annoncé jeudi, à l’ACP le président du Conseil national scientifique et directeur général de l’Institut de Recherches en Sciences de Santé (IRSS), Fridolin Kodondi Kule-Koto.

M. Kodondi Kule-Koto qui est aussi, pharmacien nutritionniste, a souligné que depuis la création des Centres et Instituts de Recherche en RDC en 1982, le pays dispose de peu d’informations sur les activités de recherche menées par les chercheurs de différents organismes de cette discipline pouvant intéresser les autres chercheurs ou la population.

Cet ouvrage, a- t- il affirmé, est une tentative de solutions susceptibles d’aider le public à s’imprégner des activités des chercheurs des Centres et Instituts de recherche à travers toute l’étendue du territoire congolais.

La première édition de ce livre permet de découvrir plusieurs aspects sur ledit secteur du pays notamment la composition et les missions assignées au Conseil scientifique national, la localisation et les activités de différents centres de recherhes, les informations concernant les chercheurs, leurs publications, leurs contacts et leurs ouvrages scientifiques. ACP/Kayu/Wet