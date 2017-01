L’obésité source de plusieurs maladies selon un médecin

Kinshasa, 17 Janv. 2017 (ACP).- L’obésité est un risque pour ceux qui en souffrent et peuvent développer plusieurs maladies, avertit le Dr Mpoy Muteba, directeur du Programme national de lutte contre le diabète dans un document de vulgarisation médicale parvenu mardi à l’ACP.

Selon le document, il peut s’agir de l’hypertension, du diabète ou des anomalies du cholestérol. Depuis quelques années constate le médecin, les grandes villes connaissent une épidémie inquiétante avec des personnes qui gagnent du poids et deviennent des obèses.

Le manque d’exercice est donc l’une des causes principales associées à une alimentation riche en calories précise-t-il. Il est assez facile de prévenir ces maladies si on adopte un mode de vie sain souligne le Dr Mpoy ajoutant qu’il faut pour cela une alimentation équilibrée et un programme d’activité physique simple mais continu.ACP/Mat/Wet