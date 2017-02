L’OCC Haut-Katanga doté d’une aire de mesurage moderne des produits pétroliers

Kinshasa, 25 Fév. 2017 (ACP).- Le ministre du Commerce extérieur, Aimé Boji Sangara a inauguré, vendredi à Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, une aire de mesurage des produits pétroliers en fourniture en importation et en transit en RDC, fruit d’un partenariat entre l’Office congolais de contrôle(OCC) et Compass green worldwide (CGW), a appris l’ACP samedi du cabinet du ministre.

Cette aire de mesurage permettra la certification qualitative et quantitative des produits pétroliers, moyennant la prise en charge électronique des données liées à la cargaison.

Installée sur un espace de l’OCC Kasumbalesa, cette plateforme et deux boxes équipés d’un logiciel de codification facilitent le mesurage de deux camions citernes transportant des produits pétroliers en moins de cinq minutes.

Le ministre Boji s’est déclaré satisfait de la performance de l’OCC, indiquant qu’il concourt à bâtir une économie émergente telle que prônée par le Chef de l’Etat Joseph Kabila. « La RDC a besoin d’un flux important d’investissements que l’Etat à lui seul ne peut mobiliser’’ », a-t-il déclaré.

Outre la plate forme et les deux boxes, CGW a installé également des antennes pour une bonne prise en charge électronique et a formé le personnel au maniement de cet outil de travail, laissant entendre que ces engagements sont exécutés à 80%. Le reste suit l’évolution de la technologie, a précisé Ritchie Callaghan, administrateur gérant de CGW.

Partenariat public-privé gagnant-gagnant

M. Célestin Risasi, directeur général de l’OCC, a indiqué que c’est en juin 2014 que CGW a signé la convention de collaboration avec l’OCC en vue d’une meilleure traçabilité des cargaisons dont la sanction finale est l’émission de l’attestation de codification et de traçabilité(ACT).

Au-delà de cette traçabilité, ce partenariat offre à l’OCC et aux opérateurs pétroliers, le bénéfice du traitement des dossiers en temps réel et à l’Etat congolais la maîtrise des statistiques des volumes des produits pétroliers à l’entrée et la sortie de la RDC.

Cependant, l’administrateur gérant de CGW a souhaité que ce partenariat dure le plus longtemps possible pour permettre l’implantation de ce système sur l’ensemble du territoire national. « Je voudrais réaffirmer le soutien du gouvernement à ce projet qui est une illustration de la manière dont une collaboration productive est possible entre le secteur privé et le secteur public. Ce partenariat a fait ses preuves dans d’autres pays, car il permet d’accroitre l’efficience économique et d’accélérer l’atteinte des objectifs de développement économique et social’’, a réaffirmé le ministre.

Vulgarisation du Guichet

Auparavant, M.Boji Sangara s’était rendu à la frontière avec la Zambie à Kasumbalesa où il s’est fait expliquer le travail de Katanga Border post(KBP), une structure qui s’occupe de la fluidité du trafic des véhicules entre les deux pays. Katanga border post s’occupe du traitement de 250 véhicules par jour et de la sécurité du parking.

A ce poste frontalier, le ministre du Commerce extérieur a sensibilisé les opérateurs économiques au Guichet unique intégral du commerce extérieur, indiquant que c’est l’une de plus grandes réformes du gouvernement visant l’amélioration du climat des affaires en RDC.

Il a insisté sur le fait que le gouvernement demande aux opérateurs économiques à travers son ministère, d’orienter toutes les informations en rapport avec l’exportation et l’importation des marchandises vers cette structure afin de maitriser les recettes et l’information économique transactionnelle.

Par ailleurs, M. Boji a été saisi de difficultés auxquelles sont confrontées de petits commerçants frontaliers, avant de leur promettre son implication, soulignant que le Régime commercial simplifié du COMESA (Marché commun de l’Afrique Orientale et australe) a pour but de lutter contre la pauvreté.

Le gouvernement a donc l’obligation d’encadrer les petits commerçants et de protéger le petit commerce exercé essentiellement par les nationaux. ACP/ZNG/Wet