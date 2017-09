L’occupation de certaines écoles par les déplacés à la base de la paralysie des activités scolaires à Oïcha/Beni

Goma, 09 Sept. 2017 (ACP).- Les déplacés de guerre qui occupent certaines écoles de la commune rurale de Oïcha, au chef-lieu le territoire de Beni, paralysent les activités scolaires de l’année 2017-2018, a indiqué samedi à l’ACP un des directeurs des écoles victimes de cette occupation.

La source qui dénonce cette occupation estime que les déplacés qui avaient fui les incursions des éléments des ADF dans les localités périphériques d’Oïcha, doivent déjà regagner leurs milieux d’origine étant donné qu’ils sont désormais sécurisés par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

Les établissements concernés sont notamment l’Ecole primaire Mwangaza, Andonga, Masosi et les Instituts Mukakira et Mabalako. Cette situation affecte le fonctionnement les élèves à cette rentrée scolaire et si rien n’est fait pour trouver une solution palliative dans un bref délai, le calendrier scolaire de l’année 2017-2018 risque d’être perturbé dans cette partie du Nord-Kivu, conclu la source. Plus de 104 ménages vivent dans les écoles de cette commune rurale. ACP/Kayu/JGD