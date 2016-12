Une loi sur le privilège du Trésor en faveur du FPI attendue à l’Assemblée nationale

Kinshasa, 29 Déc. 2016 (ACP).- Le ministre de l’Industrie, M. Marcel Ilunga Leu, s’engage à soutenir les efforts du Fonds de promotion de l’industrie (FPI), en vue du vote par l’Asemléee nationale d’une loi sur le privilège du Trésor dans un meilleur délai en faveur de cette importante institution de l’Etat, comme moyen de contrainte pour briser la résistance des opérateurs économiques insolvables ayant pris des engagements financiers avec le FPI.

Dans son mot de clôture de l’atelier de validation des états de lieux du FPI convoqués à l’intention des directeurs centraux, provinciaux et chefs d’agences, au Cercle de Kinshasa, le ministre de l’Industrie a salué jeudi les capacités managériales de la nouvelle équipe dirigeante en demeurant persuadé que les résolutions issues de ces assises seront d’application dans l’intérêt de cette structure de l’Etat, appelée à jouer son véritable rôle d’instrument de financement du programme d’investissement et d’appui du gouvernement en faveur du secteur de l’industrie en RDC.

Il a, à cet effet, souhaité qu’un comité de suivi d’évaluation soit mis en place pour l’exécution effective de toutes les résolutions prises au cours des travaux.

Durant trois jours, les participants se sont penchés notamment sur des questions concernant la mauvaise évaluation des risques et la couverture insuffisante des garanties consenties par les promoteurs, le manque d’autofinancement dans le chef de certains promoteurs entraînant la prise en charge totale des risques par le FPI, des projets fictifs, la mise à disposition des fonds aux promoteurs en lieu et place des fournisseurs d’équipements et d’intrants, les subventions accordées soit non réalisées, soit ne correspondant pas aux critères d’octroi en rapport avec l’exploitation du fonds, les rétro-commissions à la base de la non-réalisation des projets et du non remboursement des prêts contractés auprès du FPI.

La situation préoccupante du FPI avait déjà fait l’objet d’une enquête parlementaire ayant abouti par des recommandations en vue de l’amélioration de la gestion du FPI. Une nouvelle équipe dirigeante a été nommée en novembre dernier. ACP/Mboma