Les lois des barreaux au centre d’une conférence de l’Union des jeunes avocats de Matadi

Matadi, 31 juillet 2017 (ACP).- Les lois des barreaux ont été au centre d’une conférence-débat organisée à Matadi par l’Union des jeunes avocats (UJA) de Matadi, avec le concours du bâtonnier de cette entité Alain Mavambu.

Au cours de cette conférence-débat qui s’est tenu le weekend, le bâtonnier Coco Kayudi Misamu du barreau de Kinshasa/Matete s’est penché sur la proposition de loi des barreaux actuellement sous examen au Sénat, en attendant sa promulgation par le Chef de l’Etat. Cette proposition de loi, qui apporte des solutions aux problèmes nouveaux qui se posent à la profession d’avocat, a-t-il relevé, permet non seulement d’adapter les défis aux conflits actuels mais aussi et surtout de préserver un certain nombre de principes liés à l’exercice d’avocat, tels que l’indépendance et l’absence de conflit d’intérêts.

Le bâtonnier Coco Kayudi a exprimé sa gratitude à son homologue Alain Mavambu du barreau de Matadi et sa joie d’aborder ce sujet qui, a-t-il estimé, intéresse ses interlocuteurs en général et lui-même personnellement dans l’exercice de cette profession. Cette conférence a connu plusieurs interventions, dont celle de Me Mays Mavuemba, qui a représenté le bâtonnier Alain Mavambu empêché, sur les beaux à loyer professionnel, tout en s’appuyant sur les détails des droits commerciaux, les traités et les codes de l’OHADA.

L’intervention de Mme Patricia Makiese a porté sur la présentation de la plate-forme de Rating et d’affaires dénommée CERA/Excellence qui, a-t-elle noté, permet à travers son site web l’identification de l’avocat par son client, d’accéder et de consulter une base de données juridiques et des connaissances, de recevoir des sms et de répondre aux appels du client gratuitement.

Le président de l’Union des jeunes avocats de Matadi, Me Bobo Kilamba, a inscrit cette conférence dans le cadre de la prévision d’une formation continue à l’intention des jeunes avocats du Kongo Central et parfaire le jumelage avec d’autres barreaux de la RDC et d’ailleurs afin de conserver la confraternité, l’amour et l’unité de l’ordre.

Quelques quatre avocats du barreau de Kinshasa/Matete ont pris part à cette conférence.