L’OIT organise la première conférence de haut niveau sur les jeunes et l’emploi en Afrique du Nord

Kinshasa, 26 Sept. 2017 (ACP).- L’Organisation Internationale du Travail (OIT) organise du 26 au 27 septembre 2017, à son siège à Genève en Suisse, la première conférence sur les jeunes et l’emploi en Afrique du Nord.

Cette conférence « YENA 2017« , indique le site de l’OIT, rassemble des représentants supérieurs des gouvernements, des employeurs et des travailleurs de sept pays africains (Algérie, Egypte, Libye, Mauritanie, Maroc, Soudan et Tunisie), ainsi que les partenaires de développement pour s’entendre sur une nouvelle feuille de route pour l’emploi des jeunes en Afrique du Nord pour les cinq prochaines années.

Convoquée sous le thème «Accroître les actions pour l’emploi des jeunes», la conférence traitera des questions les plus pressantes liées à la jeunesse et au travail décent en Afrique du Nord. La plate-forme interactive sera l’occasion de partager les dernières initiatives, les résultats et les priorités à venir pour chaque pays.

Elle comprendra également une table ronde sur «La fermeture de l’écart d’emploi des jeunes en Afrique du Nord» et deux sessions clés de dialogue de haut niveau consacré aux «Piliers du travail décent pour les jeunes» et «Une nouvelle feuille de route pour la promotion de l’emploi des jeunes en Afrique du Nord».

L’Afrique du Nord a été durement touchée par le taux élevé de chômage chez les jeunes, la faible participation des femmes au travail, la qualité de l’emploi compromise, l’informalité croissante, la lenteur de la productivité et le sous-emploi. Pourtant, les pays ont pu passer devant les interventions d’urgence à court terme pour entreprendre des réformes substantielles en faveur d’une croissance plus inclusive et plus riche en emplois.ACP/Mat/Wet