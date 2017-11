Lolo carbonise Renaissance (5-0) en division II de l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 25 Nov. 2017 (ACP).- L’AC Lolo a carbonisé le FC Renaissance sur la note sévère de 5-0, mercredi au terrain Parc 5 du stade Révérend Père Raphaël de la Kethulle dans la commune de Kalamu en match en retard de la 6ème journée du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Malebo.

Au stade Cardinal Albert Joseph Malula dans la commun de Kinshasa, l’AS Telema Barumbu a eu raison de EF La Colombe sur le score étriqué de 1-0, avant que le TPRJCC et Nouvelle Génération ne se séparent par 0-0.Ci-après les autres résultats de la même journée : FC Bokande-AS Fueto 1-2, US Selembao-FC Espoir de Kalamu 1-2, FC Union FB-AS La Grace de Selembao 0-2, Etoile du Seigneur-New Kalamu 1-0 et RC Bandal-OC Dream Team 1-1. ACP/BSG/Wet