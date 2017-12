Lomami : crise institutionnelle au centre d’un entretien entre le ministre de l’ intérieur et sécurité et les notables

Kinshasa, 07 déc 2017 (ACP) –Le vice premier ministre, ministre de l’ intérieur et sécurité Emmanuel Ramazani shadary s’est entretenu mercredi à Kinshasa, avec les élus et les notables de la province de la Lomami, sur la crise institutionnelle entre l’ Assemblée provinciale et le Gouvernement provincial dirigé par M. Patrick Kamanda , rapporte la cellule de communication de ce ministère.

Les notables et les élus de ce coin du pays, ont examiné avec M. Emmanuel Ramazani Shadary des voies et moyens pour faire sortir la province de Lomami de cette moment malsain, note la source qui souligne que ces derniers espèrent des solutions durable de la part du ministère en charge de l’intérieur et de la sécurité en vue de sécuriser les personnes et leur biens. ACP/Kayu/Wet

