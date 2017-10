Lomami : les femmes policières de Bakwa Mulumba mises en garde contre les IST et le SIDA

Mbuji-Mayi, 13 Oct. 2017 (ACP).- Une centaine des femmes policières de Nsesa, chef-lieu de la chefferie de Bakwa Mulumba, en territoire de Ngandanjika, province de Lomami, ont été sensibilisées jeudi contre les Infections sexuellement transmissible (IST) et le SIDA, au cours d’une séance tenue par le Mouvement des associations des jeunes (MAJ), a appris l’ACP vendredi du vice-président de cette structure au Kasaï Oriental, Alain Yamba.

Il affirme que les femmes de la PNC ont été éclairées sur les mesures de prévention de la pandémie dont la fidélité, l’abstinence et l’usage correcte des préservatifs. A ces mesures de prévention, les sensibilisateurs de la MAJ ont joint le dépistage volontaire dans les centres les plus proches, ce qui permet d’adopter un comportement conséquent et se prémunir du virus.

Yamba justifie le choix de cette catégorie des personnes par une propagation rapide du virus dans le chef des femmes, selon une enquête menée par sa structure, sans fournir des chiffres. Ces femmes policières ont été appelées à sensibiliser leurs pairs en vue de l’éradication totale de la maladie d’ici 2030. ACP/Fng/YMW/Mat/JGD