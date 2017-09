Lomami : plaidoyer du ministre provincial de l’EPSP pour la réhabilitation des écoles

Ngandanjika, 30 Sept. 2017 (ACP).- Le ministre en charge de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP) dans la province de Lomami, Willy Kitengie Kalanda, a, dans son discours lors de l’inauguration officielle de l’institut technique agricole et vétérinaire (ITAV) de Ngandanjika, plaidé auprès de l’Agence belge pour le développement (CTB) en faveur de la réhabilitation de certaines écoles de sa juridiction où les enfants étudient dans des conditions très précaires.

Il a révélé que la province éducationnelle de Lomami compte 1.713 écoles primaires publiques, 1.066 écoles secondaires et normales générales et 365 écoles techniques et professionnelles sans compter les écoles du secteur privé. Selon lui, la plupart de ces établissements scolaires sont dans un état piteux qui nécessite leur réhabilitation pour garantir aux enfants un cadre agréable de formation intégrale.

Le ministre Willy Kitengie Kalanda a par ailleurs remercié l’agence belge pour le développement à travers son programme de l’éducation qui a réussi à construire et à réhabiliter à ce jour, 15 écoles dont 13 primaires et 2 secondaires sur l’ensemble de la province de Lomami.

Plaidoyer en faveur des études des enfants

Le Ministre provincial de l’EPSP Lomami, Willy Kitengie Kalanda, a appelé les parents de cette partie de la RDC, à faire inscrire gratuitement tous leurs enfants de 6 et 7 ans en première année primaire en vue de préparer la relève de demain et atteindre les objectifs fixé par le gouvernement de la République.

L’appel du ministre provincial s’est inscrit dans le cadre de la campagne d’inscription massive des enfants et de la sensibilisation des enseignants à s’occuper de l’encadrement efficace et efficient de la jeunesse.

Un hommage déférent a été rendu au Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour le maintien de la paix à travers toute la province de Lomami, malgré de cas d’insécurités perpétrées par des inciviques miliciens Kamuina Nsapu, mis en déroute par les forces de l’ordre de la RDC. ACP/FNG/YWM/BSG/Wet