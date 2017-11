Lomami : un séminaire de formation pour la promotion de l’hygiène en milieu scolaire à Mwene Ditu

Mwene Ditu, 22 Nov. 2017 (ACP).- Trente-cinq personnes parmi lesquelles les inspecteurs itinérants et les agents des sous-divisions de l’EPSP de la Lomami et du Kasaï Oriental, participent du 18 au 22 novembre, à un séminaire de formation sur la communication et la promotion de l’hygiène en milieu scolaire, a constaté l’ACP mardi sur place.

Selon le point focal école assainie dans la province de Lomami, Constantin Muepu Makadi, cette activité s’inscrit dans le cadre de l’exécution du programme national école assainie réalisé par le programme d’éducation pour la santé et l’environnement à l’école, avec l’appui de l’UNICEF.

Les participants qui sont des acteurs en charge de la communication impliqués dans la mise en œuvre du programme, doivent appuyer les écoles dans le processus post-certification dans le but de respecter les normes d’hygiène et réduire ainsi la propagation des maladies d’origine hydrique. Pour y parvenir, les élèves doivent avoir accès aux infrastructures hydro sanitaires, la promotion de l’hygiène et la création d’un environnement sain favorable à l’apprentissage. ACP/Fng/BSG/JGD