Lomami : des vivres et non vivres pour les orphelins de la chefferie de Bakwa Mulumba

Ngandanjika, 22 Nov. 2017 (ACP).- L’Organisation non gouvernementale «Action pour la promotion et le développement intégral» est allée lundi au secours de 120 orphelins des différentes structures d’encadrement de la chefferie de Bakwa Mulumba, groupement de Cileo en territoire de Ngandanjika, province de Lomami, avec des ballots de friperies, babouches, maïs, riz, haricots et sucres, a appris mercredi l’ACP de cette association.

Selon Mme Chantal Muika, coordonnatrice de cette association, cette activité s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de l’enfant, commémorée chaque le 20 novembre de l’année. L’occasion était offerte à cette structure de parler des droits de l’enfant quelle que soit sa situation sociale. «Notre structure s’engage actuellement dans les activités d’assistance aux enfants vulnérables, surtout à ceux qui vivent dans les milieux les plus reculés du Kasaï Oriental dans son ancienne configuration en vue de leur épanouissement», a-t-elle fait savoir. ACP/Fng/BSG/JGD