L’ONEM prend l’engagement d’exécuter le contrat de performance signé avec la tutelle

Kinshasa 23 Mars 2017 (ACP).- Le Directeur général de l’Office National de l’Emploi (ONEM), Madame Angélique Kikudi a pris l’engagement de faire exécuter scrupuleusement, par son entreprise, le contrat de performance signé par la tutelle, lors de la cérémonie présidée jeudi au bâtiment du gouvernement par le ministre d’Etat au Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Lambert Matuku Memas.

Ce contrat de performance qui représente le budget pour l’exercice 2017 a comme principale source des recettes, les cotisations patronales. Il parait faible quant aux dépenses à effecteur pour le compte du budget de l’exploitation, d’investissement et de trésorerie. Ce qui fait dire que le dit budget demeure déficitaire, eu égard à la modicité des ressources.

Afin de parvenir à l’exécution effective de cet engagement global, l’ONEM s’engage à mettre en place une gestion budgétaire efficace qui favorise la réalisation des objectifs principaux retenus pour l’exercice 2017, à savoir, la réduction de taux de chômage et la lutte contre la pauvreté grâce au projet de l’auto-emploi, l’installation des antennes et agences sur toute l’étendue de la RDC, au à 80 % et la promotion ainsi que la sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat.

Autre chose, l’ONEM prend également l’engagement de promouvoir une gestion efficace des ressources financières et à tenir une comptabilité conforme au référentiel de l’OHADA, de solliciter l’appui de la tutelle dans toutes les questions pouvant créer des entraves dans son fonctionnement harmonieux et de mettre à la disposition de la tutelle les données statistiques sur la main d’ouvre pour orientation et planification des investissements.

Madame Kikudi a demandé au ministre d’Etat de faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour soutenir le Programme Emplois Diplômés (PED) financé actuellement par la Banque Africaine de Développement. Elle déploré à ce sujet, le silence du gouvernement qui ne répond pas au financement de nombreux projets initiés par l’ONEM depuis plus de 6 mois.

Pour sa part, la tutelle s’est engagée notamment à poursuivre le plaidoyer en vue d’obtenir du gouvernement et des syndicats des employeurs la hausse du taux de contribution patronale à un minimum de 0,5% suivant les normes de l’OIT, appuyer le PED et faire le plaidoyer en vue d’obtenir le financement de certains projets ou programmes de l’ONEM dans le cadre des accords bilatéraux ou de partenariat avec les institutions financières nationales et internationales.

Une session d’évaluation mi-parcours sur l’exécution du budget exercice 2017 est prévue au mois de juillet. Le ministre d’Etat a indiqué que ce contrat est destiné à jauger la capacité de l’ONEM. Il a rendu hommage au Chef de l’Etat qui tient à la bonne gouvernance et le Premier ministre pour la matérialisation de la vision du Président de la République. C’est pour la première fois que l’ONEM signe ce contrat. ACP/Kayu/JGD