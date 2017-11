L’ONG Cadre d’études et de promotion des actions dynamiques dotée d’un charroi automobile

Kinshasa, 08 nov. 2017 (ACP).- Le coordonnateur de l’0NG Cadre d’études et de promotion des actions dynamiques dans la commune de Limete (CEPRADYC), Henry Mubenga, a annoncé mercredi, au cours d’un entretien avec l’ACP, l’acquisition par son centre d’une camionnette container devant servir aux divers travaux d’assainissement de la ville de Kinshasa.

Cette camionnette container acquise sur fonds propres du CEPRADYC, est le fruit du partenariat entre son organisation et la Régie d’assainissement et des travaux publics de la ville de Kinshasa (RATPK), pour l’exécution des travaux de salubrité publique. Il s’agit entre autre de la récupération des déchets plastiques, au travers des sites de traitement, de recyclage et de transformation desdits déchets.

Le coordonnateur s’est félicité de cette collaboration au travers de ses œuvres par le recyclage de plus de 180 tonnes de déchets plastiques et la création d’au moins 50 emplois directs en faveur des jeunes désœuvrés.

Il a profité de cette occasion pour exhorter les autorités de la ville de leur venir en aide par un accompagnement sous quelque forme que ce soit.

Créé en 2008, le « CEPRADYC » est un centre pilote de l’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes qui œuvre à la promotion et à l’auto prise en charge de la jeunesse. ACP/Fng/Bsg/May