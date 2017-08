L’ONG/APDC engagée à secourir les vulnérables du territoire de Mwenga

Kinshasa, 03 août 2017 (ACP).- Le coordonnateur national de l’Action pour la paix et le développement communautaire (APDC), Mwami Basengezi II, poursuit son séjour à Kinshasa où il prend des contacts pour une aide substantielle aux membres de son ONG dans le territoire de Mwenga, au Sud Kivu.

L’APDC qui encadre les déplacés de guerre et autres vulnérables basés dans la chefferie de Buriri, leur distribue une assistance variée constituée des vivres et des non vivres pour les mettre à l’abri des besoins.

L’association a pour membres, des jeunes gens de deux sexes, des mamans et des vieillards rescapés des différents conflits armés qui ont secoué pendant longtemps cette partie du territoire national. Grâce à son département de micro-finance, l’APDC octroie des micros crédits aux membres qui montent, pour leur survie, des micros projets de relance de l’agriculture ou du petit élevage.

L’assistance accordée concerne également les filles et les femmes victimes des agressions sexuelles (VAS). En seize ans d’existence, le coordonateur Mwami Basengezi s’est dit optimiste du travail déjà abattu qui lui a permis de disposer des promoteurs qui ont réussi à monter de petites Activités génératrices des revenus (AGR). L’APDC qui compte à ce jour plus de deux mille membres, est présente à Kinshasa la capitale et dans le territoire de Mwenga. ACP/FNG/YWM/Kayu/KGD