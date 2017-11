Mbandaka, 26 Nov. 2017 (ACP).- L’ONG « Maranatha » a présenté sa mission et ses objectifs à ses membres à l’issue d’une séance de formation, organisée le week-end à Mbandaka chef-lieu de la province de l’Equateur.

Selon le superviseur provincial de cette ONG, M. Joseph Ingele, cette activité vise à renforcer les capacités de ses membres sur la procédure d’embauche, l’entreprenariat et autres domaines de la vie pour leurs auto prise en charge, en les soutenant aux différents projets qu’ils vont initier pour lutter contre le chômage. Cette formation va les aider également à créer leurs propres entreprises, au lieu de demeurer à la quête de l’emploi devenu de plus en plus difficile en RDC en général et à l’Equateur en particulier.

Il a par ailleurs fait savoir que, l’ONG Maranatha est déjà implantée sur l’ensemble du grand Equateur et dans différents territoires notamment à Ingende. M. Joseph Ingele, a ajouté que sa structure milite aussi pour l’encadrement des filles mères en leur assurant l’éducation. Plus de 57 membres ont pris part à cette séance de formation renseigne-t-on. ACP/Fng/JGD