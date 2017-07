L’ONU amène le message de paix et de soutien en RDC

Kinshasa, 24 juillet 2017 (ACP).- La secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge des questions de violences en période de conflit , Mme Amina Jane Mohammed, qui a conduit une forte délégation de l’ONU en RDC, a indiqué à l’issue d’une séance de travail lundi à Kinshasa , avec le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, que sa délégation est porteuse d’un message de paix et soutien au peuple congolais.

La secrétaire générale adjoint de l’ONU, qui était accompagnée de Maman Sidikou, représentant de SG de l’ONU en RDC et de son adjoint a souligné que l’objectif de sa mission consiste à s’enquérir des préoccupations du peuple congolais en vue de permettre aux Nations Unies, partenaire privilégié de la RDC, d’étudier les voies et moyens d’y répondre en fonction des réalités du moment.

Elle a aussi évoqué les objectifs du développement durables dont elle a la charge au niveau du secrétariat général des Nations Unies et émis le souhait de voir ces objectifs se réaliser en tenant compte des besoins spécifiques des femmes et être au centre des actions à amener afin que le développement durable aboutisse à la création des sociétés congolaises.

Parlant du processus électoral en RDC, elle a souhaité voir les femmes jouer y un rôle important, non seulement comme observatrice, mais actrice avec comme ambition de se faire élire dans la sphère de décisions qui favorisent la promotion des jeunes et des personnes vulnérables.

Cette délégation, qui effectue , du 24 au 27 juillet, une mission officielle en RDC, est composée ,outre Amine Jane Mohammed, de Mesdames Phumzile Mlambo Ngcuka, Pramila Patten et Bineta Diop, respectivement sous-secrétaire générale de Nations Unies, directeur exécutif de l’ONU- femme, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des questions de violences sexuelles en période de conflit et envoyée spéciale de la Commission de l’Union africaine pour les femmes, paix et sécurité. ACP/FNG/Kayu/BSG/Wet