L’ONU et l’UA soutiennent le facilitateur Benjamin Mkapa dans la crise burundaise

Kinshasa, 29 janv. 2017 (ACP).- Les Nations unies et l’Union africaine (UA) ont réaffirmé leur soutien au facilitateur dans la crise burundaise, l’ancien Président tanzanien Benjamin Mkapa, pourtant désavoué en décembre dernier par l’opposition, qui l’accuse d’avoir pris parti pour le gouvernement de Bujumbura, ont rapporté dimanche les médias étrangers.

Réunis vendredi dernier à Addis Abeba en Ethiopie en amont d’un sommet de l’UA, les « garants de l’accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région », parmi lesquels l’ONU et l’UA, disent « avoir pris note de l’évolution récente de la situation au Burundi », selon un communiqué publié samedi soir.

Ils ont ensuite « réaffirmé leur plein appui à la facilitation de la Communauté de l’Afrique de l’Est conduite par l’ancien Président de la Tanzanie, Benjamin Mkapa ».

En décembre, alors que le dialogue inter burundais était déjà au point mort – Bujumbura refuse de négocier avec le Cnared, plateforme regroupant la quasi-totalité de l’opposition burundaise intérieure et en exil, malgré les pressions et les sanctions de la communauté internationale -, M. Mkapa avait jugé inutile de continuer à contester la « légitimité » de l’élection de M. Pierre Nkurunziza. ACP/Kayu/KGD