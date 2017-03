L’ONUSIDA exhorte les communautés congolaises à faire du bruit sur « Zéro discrimination »

Kinshasa, 02 Mars 2017 (ACP).- L’ONUSIDA en RDC a exhorté mercredi à Kinshasa les individus et les communautés à faire du bruit autour de « Zéro discrimination » en prenant la parole pour prévenir cet acte qui entrave la réalisation des ambitions, des objectifs et des rêves.

L’exhortation de cette institution onusienne en RDC a été faite par Me Nathalie Marini, Conseillère en Droits humains et Genre à la représentation de l’ONUSIDA en RDC à l’occasion de la commémoration de la 4ème journée internationale « Zéro Discrimination » célébrée le 1èr mars de cette année sous le thème « Faites du bruit pour Zéro Discrimination ».

« Chacun a le droit d’être avec respect, de vivre à l’abri de la discrimination, la Coercition et les violences » a déclaré Michel SIDIBE, Directeur Exécutif de l’ONUSIDA qui, selon la même source, souligne que « la discrimination, n’affecte pas seulement les individus mais elle fait mal à tout le monde alors que embrasser la diversité sous toutes ses formes est bénéfique pour tous ». zéro discrimination, poursuit la source, fait partie intégrante de la vision de l’ONUSIDA. Ainsi pour la célébration de cette année 2017, l’ONUSIDA appelle à zéro discrimination en milieu des soins de santé. D’après cette institution onusienne, le droit à la santé constitue un droit humain fondamental qui comprend l’accès aux soins de santé de qualité pour tous à un prix abordable et au moment opportun. Or la discrimination reste encore répandue dans les milieux où sont administrés des soins de santé créant ainsi un obstacle grave à l’accès notamment aux services du VIH, relève la même source.

Pour le Directeur Exécutif, Michel Sidibe, il est inacceptable aujourd’hui de voir la discrimination empêche l’accès aux soins, avant d’indiquer que l’élimination de la discrimination dans les milieux de soins de santé est une obligation qui doit devenir une exigence réelle. Cette cérémonie a été rehaussée de la présence de Mme Marie Josée Mujinga, point focal pays pour les droits humains et VIH, représentant du Ministre de Droits Humains, du représentant résidant a.i du PNUD en RDC et des plusieurs autres personnalités impliquées dans cette lutte contre la stigmatisation et discrimination.

Le statut sérologique une des causes du refus d’un emploi en RDC, selon une enquête

L’enquête « Index de stigmatisation et de Discrimination des personnes vivant avec le VIH réalisée en 2012 en RDC, a indiqué, selon l’ONUSIDA, que les manifestations de la discrimination les plus fréquentes dans ce pays sont ou d’opportunité de travail à cause du statut sérologique de la personne vivant avec le VIH. La même enquête souligne que en RDC, il existe plusieurs autres barrières dont l’obligation de se soumettre à une procédure médicale, le test du VIH avant l’embouche, le refus d’admnistrer des soins de santé et surtout des soins dentaires à causes du statut sérologique et l’interdiction d’accès à une institution d’enseignement à cause du statut sérologique de l’enfant ou de ses parents.

Réalisée, dans 50 autres pays à travers le monde, cetet enquête renseigne, selon l’ONUSIDA que une personne vivant avec le VIH sur huit (1 sur 8) ont rapporté avoir été privée de soins de santé. Pour toutes ces raisons, l’ONUSIDA appelle, cette année, chacun) faire du bruit pour Zéro discrimination. ACP/Kayu/Wet