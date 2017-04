L’ordre des médecins de Matadi à la mairie pour évaluer le vol armé à l’hôpital St Gérard

Matadi, 12 Avril 2017 (ACP).- Le maire de Matadi, Jean-Marc Nzeyidio Lukombo s’est entretenu, mardi dans son bureau de travail, avec trois membres de la cellule de base de l’ordre des médecins de cette ville, venus évaluer avec lui la situation du vol à main armée perpétré dernièrement à l’hôpital diocésain saint Gérard de Minkondo.

Les deux parties ont constaté avec amertume que ces malfrats, au nombre de quatre, en tenue de policier masqué et d’une femme en uniforme d’infirmier, ont ligoté le médecin et les infirmières de garde sans défense après avoir neutralisé les éléments de gardiennage commis à la sécurité de l’hôpital.

Ils ont ainsi procédé à une fouille systématique du bureau du médecin directeur et celui du pharmacien de l’hôpital où ils ont volé respectivement 2.374.000 FC et 442.000 FC avant de ravir les appareils cellulaires de communication et des bijoux des infirmières et des malades.

Ces inciviques armés qui ont profité de l’obscurité et de la pluie pour commettre leur forfait, ont tiré quatre coups de feu en l’air avant de s’évanouir dans la nature avec les butins volés. Le chef de l’exécutif urbain et ses interlocuteurs ont plaidé pour le renforcement des unités de la police pour garantir la sécurité des formations hospitalières et du personnel soignant, notamment pendant la nuit.

Le chef de l’administration urbaine de Matadi, qui a prêté une oreille attentive au plaidoyer des hommes à la blousse blanche, leur a rassuré de tout mettre en œuvre pour que les hôpitaux, maternités et centres de santé publics, privés et confessionnels soient désormais sécurisés par des éléments de la police. ACP/Zng/JGD