L’ordre des médecins rend hommage à feu docteur Numbi

Kinshasa, 03 sept 2017 (ACP).- Le conseil urbain de l’ordre des médecins, a rendu hommage à feu Dr Numbi Mukanku, son président honoraire en mémoire de qui a été organisé le 8ème challenge sportif dénommé « Dr Numbi » dont le rapport a été rendu aux médecins participants à la 27ème journée déontologique de Kinshasa.

Selon le rapporteur Dr Nice Wamba Makaya, ce challenge opposé des médecins évoluant dans les structures sanitaires différentes de la ville de Kinshasa, repartis en 12 équipes.

Le secrétariat général avec la direction centrale et le programme ; l’hôpital de référence de Makala ;le centre mère et enfant de Bumbu ;les Forces armées de la république démocratique du Congo(FARDC) et la Police nationale ; les cliniques universitaires de Kinshasa, le centre neuro-psycho pathologique (CNPP) et le centre hospitalier du Mont-Amba; l’hôpital général de référence de Kintambo, la maternité de Kintambo, la clinique Kinoise et la clinique Ngaliema ; l’hôpital de l’ amitié sino-congolaise, et le centre hospitalier de Monkole sont parmi les structures qui ont fournis des équipes à cette occasion. Elles étaient reparties en 4 pools comportant chacun 3 équipes.

Le Dr Wamba Nice a signalé que les rencontres se sont arrêtées au niveau des pools à cause des certains incidents qui ont empêché la poursuite de la compétition. ACP/Kayu/May