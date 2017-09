L’organisation du CHAN 2018 football retirée au Kenya par la CAF

Kinshasa, 25 sept. 2017 (ACP).- Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de retirer l’organisation du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2018 au Kenya, samedi 23 septembre lors de sa réunion à Accra, au Ghana.

« A une écrasante majorité des membres présents, il a été décidé du retrait de la compétition au Kenya au regard des retards accumulés et de différents rapports des missions d’inspection conduites dans le pays, dont la dernière s’est déroulée du 11 au 17 septembre 2017 », indique un communiqué publié sur le site internet de la CAF.

Cette décision qui était prévisible après le rapport concernant le retard dans les travaux, selon lequel trois des quatre stades censés accueillir les matches ne sont pas totalement prêts. L’instabilité politique du pays, suite à un énième report de l’élection présidentielle, n’a peut-être pas non plus rassuré la CAF à trois mois et demi de la phase finale (12 janvier-février).

Un délai de 7 jours pour postuler

Le Comité exécutif a accordé un délai de 7 jours aux différentes associations nationales désireuses d’organiser le prochain CHAN. « Instruction a été donnée au secrétaire général de la CAF, d’ouvrir immédiatement un appel à candidatures pour un nouveau pays hôte, stipule le communiqué.

La date limite de recevabilité des candidatures est de sept jours à compter du dimanche 24 septembre. L’identité du pays hôte sera dévoilée dans un délai de 15 jours maximum à compter de l’ouverture de l’appel à candidatures ».

Pas de décision prise pour l’organisation de CAN 2019 au Cameroun

Alors que les retards pris par le Cameroun dans la construction des infrastructures de la CAN 2019 ont fait l’objet d’une vive passe d’armes entre les autorités locales et la CAF cet été, le comité exécutif de l’instance continentale a en outre décidé de temporiser.

« Une réunion de la Commission d’organisation sera convoquée dans les plus brefs délais afin d’élaborer les termes de référence de l’appel d’offres à ouvrir, pour la sélection d’un cabinet d’audit chargé d’effectuer les missions d’inspection des infrastructures devant abriter le tournoi », a indiqué la CAF dans un communiqué.

« Je veux encore répété que nous n’avons jamais mis en doute l’attribution de la CAN au Cameroun. Mais nous nous sommes inquiétés des préparatifs et c’est notre droit. La CAN nous appartient et nous avons le devoir de la protéger », a affirmé le président Ahmad en conférence de presse.

L’Egypte pays organisateur de la CAN des moins de 23 ans en 2019

Le comité exécutif a par ailleurs désigné l’Egypte comme pays organisateur de la CAN des moins de 23 ans 2019, passage obligé pour la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, suite au retrait de la Zambie. ACP/Fng/Kayu/May