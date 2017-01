L’organisation humanitaire PATH appuie la lutte contre la trypanosomiase en RDC dans trois domaines

Kinshasa, 30 Janv. 2016 (ACP).- L’organisation humanitaire internationale de droit américain PATH appuie la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) en RDC dans trois domaines, a annoncé lundi à Kinshasa son directeur pays, Trad Hatton, lors de la matinée scientifique organisée pour commémorer le 5ème anniversaire de la Déclaration de Londres sur les maladies tropicales négligées (MTNs).

Le premier domaine dans lequel PATH appuie le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (PNLTHA) est celui de l’élaboration de son plan stratégique 2016-2020.

Le deuxième domaine d’intervention de PATH est celui de l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer et de deux plans de communication, l’un national et l’autre provincial pour les trois provinces les plus touchées par la maladie du sommeil en RDC, à savoir le Kwango, le Kwilu et le Mai-Ndombe, qui regorgent à elles seules 46% de cas notifiés au niveau national.

Selon le directeur de PATH en RDC, la communication de proximité qui se fera dans les 3 provinces sera centrée sur l’information des ménages sur la trypanosomiase, son dépistage précoce et son traitement adéquat afin d’accroitre la demande de services qui seront assurés par des équipes mobiles.

Cette communication est donc une composante essentielle dans la démarche vers l’élimination de la trypanosomiase comme problème de santé publique en RDC d’ici 2020 en ce sens qu’elle va impliquer les bénéficiaires que sont les ménages et les communautés dans les activités du programme en faisant d’eux des acteurs engagés pour le changement de leur propre situation.

Grâce au plaidoyer, l’implication des autorités politico-administratives tant au niveau national que provincial sera effective car, sans elle, les efforts de lutte ne pourront produire entièrement les résultats escomptés.

Le troisième domaine d’intervention de PATH porte sur un appui opérationnel aux équipes de terrain en installant un bureau dans la ville de Bandundu pour renforcer la lutte dans les trois provinces les plus endémiques de la maladie du sommeil.

Pour accomplir cette mission, a dit M. Trad Hatton, PATH a mobilisé les ressources de la Fondation Bill Gates et Melinda (BMGF) des Etats-Unis pour appuyer les activités de plaidoyer et communication ainsi que celles de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers en Belgique (IMT) pour les activités techniques sur le terrain, à savoir le dépistage précoce et le traitement des malades souffrant de la trypanosomiase.

PATH œuvre dans le domaine de la santé en RDC et appuie les multiples efforts du ministère de la Santé aux côtés des autres partenaires dans l’amélioration du bien-être de la population dans divers domaines (lutte contre le VIH/Sida, lutte contre le paludisme, vaccination et financement durable, Santé de la reproduction et planning familial) à travers des interventions concrètes. ACP/Kayu/Wet