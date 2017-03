Un lot des farine de mais mis sur le marché par le gouvernement provincial du Lualaba

Kolwezi, 31 mars 2017 (ACP).- Le gouvernement provincial du Lualaba a mis sur le marché un lot important de sacs de la farine de maïs de 25 kgs pour combattre la hausse de prix de cette denrée alimentaire.

L’annonce a été faite par M. Clement Mufundji, ministre provincial de l’économie , Industrie et PMEA du Lualaba, au cours d’un entretien dans son cabinet de travail avec la presse locale.

Il a indiqué que cette importante quantité de la farine est une acquisition du gouvernement provincial du Lualaba faite à partir de l’Afrique du Sud pour résoudre le problème de la carence de la farine dans la ville de Kolwezi et de ses environs. Cinq points de vente ont créés dans les deux communes de Manika et de Dilala pour permettre à la population de se procurer facilement cette denrée alimentaire au prix de 25.000 FC le sac de 25 Kgs.

Le ministre provincial de l’Economie, industrie et PMEA a profité de cette occasion pour inviter la population de Kolwezi en particulier et celle du Lualaba en général à continuer à faire confiance au gouverneur Richard Muyej Mangez Mans et à son gouvernement provincial.

Il également annoncé l’arrivée prochaine à Kolwezi de plusieurs autres tonnes de graines de mais pour éviter la rupture des stocks de la farine de mais. ACP/FNG/Wet