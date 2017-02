L’OTAN optimiste pour l’unité transatlantique

Kinshasa, 15 fév. 2017 (ACP).- Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg a affiché mercredi son optimisme, à l’occasion de la première visite à l’Alliance du nouveau chef du Pentagone, James Mattis, se disant certain qu’elle permettrait de réaffirmer l’unité transatlantique, a-t-on appris mercredi des agences internationales. « Je suis absolument certain que le message qui ressortira de cette réunion sera celui de l’unité transatlantique, de l’importance de faire front ensemble et de se protéger mutuellement », a affirmé M. Stoltenberg à son arrivée à une réunion des 28 ministres de la Défense de l’OTAN qui se tient mercredi et jeudi à Bruxelles.

Les alliés européens attendent de la visite de M. Mattis, la première à Bruxelles d’un ministre de la nouvelle administration au pouvoir à Washington, qu’elle dissipe le flou sur la nature de l’engagement américain dans l’OTAN sous l’ère Donald Trump. « Après plusieurs mois de flottement et d’attente vis-à-vis de la nouvelle administration américaine, qui a envoyé des signaux un peu divergents, c’est important d’avoir maintenant un peu de clarté », a résumé un diplomate européen.

Depuis son élection à la Maison Blanche en novembre, l’homme d’affaires républicain n’a cessé de prendre à contrepied l’Europe, alliée historique des Etats-Unis, par des prises de position perçues comme protectionnistes et nationalistes.

A la mi-janvier, il avait même qualifié l’Otan d’obsolète, notamment parce qu’elle ne s’est pas occupée du terrorisme. En outre, l’Otan a tenu à inscrire à l’ordre du jour de sa première réunion avec M. Mattis la lutte contre le terrorisme jihadiste.

Une session de travail doit y être consacrée mercredi après-midi. Les 28 pays membres vont décider d’établir, au sein du QG militaire de Naples (Italie), un centre d’expertise spécialement dédié à la collecte de renseignements sur les zones jugées les plus vulnérables au terrorisme, au Moyen-Orient et au Maghreb.

Sur l’autre question érigée en priorité du moment, celle du niveau de dépenses militaires des alliés européens, jugé insuffisant à Washington, le chef de l’Otan avait pris les devants en annonçant mardi une hausse de près de 4% de ces dépenses en 2016 « des alliés européens et du Canada ».

Une manière de répondre aux inquiétudes exprimées sur ce thème par Donald Trump pendant sa campagne et ses premières semaines au pouvoir. Actuellement, seuls cinq des 28 pays membres de l’Otan (Etats-Unis, Grèce, Royaume-Uni, Estonie, Pologne) dépensent au moins 2% de leur Produit intérieur brut dans la défense, le seuil fixé par l’Alliance en 2014 et qu’elle demande à tous de respecter à l’horizon 2024.

Certains pays comme la France et l’Allemagne exigent de la souplesse en mettant en avant le poids qu’ont déjà sur leurs comptes publics les opérations extérieures menées au Sahel par exemple. Général à la retraite, le nouveau chef du Pentagone a été entre 2007 et 2009 un des principaux chefs militaires de l’Otan, à la tête du commandement établi à Norfolk, aux Etats-Unis. ACP/FNG/ZNG/Wet